Народная милиция ЛНР перерезала последние пути снабжения ВСУ в Лисичанске
Вооружённые силы ЛНР отрезали все логистические пути снабжения украинских солдат, засевших в городе Лисичанск Луганской области.
В четверг утром журналисты российского информагентства "ТАСС" пообщались с представителями народной милиции ЛНР, которые накануне взяли населённый пункт Лисичанск в оперативное окружение. По словам многочисленных сотрудников Луганской милиции, крупное скопление украинских солдат в Лисичанске полностью отрезано от путей снабжения.
"Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северск, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил", - рассказали представители НМ Луганской Народной республики.
Примечательно, что накануне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о занятии города Северодонецк союзными силами армии России и военными Донбасса. После успехов сил спецоперации РФ в Северодонецке не попавшая в плен часть ВСУ отступила из этого города в Лисичанск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца