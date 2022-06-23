Народная милиция ЛНР перерезала последние пути снабжения ВСУ в Лисичанске

Вооружённые силы ЛНР отрезали все логистические пути снабжения украинских солдат, засевших в городе Лисичанск Луганской области.

В четверг утром журналисты российского информагентства "ТАСС" пообщались с представителями народной милиции ЛНР, которые накануне взяли населённый пункт Лисичанск в оперативное окружение. По словам многочисленных сотрудников Луганской милиции, крупное скопление украинских солдат в Лисичанске полностью отрезано от путей снабжения.

"Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северск, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил", - рассказали представители НМ Луганской Народной республики.

Примечательно, что накануне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о занятии города Северодонецк союзными силами армии России и военными Донбасса. После успехов сил спецоперации РФ в Северодонецке не попавшая в плен часть ВСУ отступила из этого города в Лисичанск.