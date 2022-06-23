Reuters: лидеры НАТО и G7 обсудят новые способы давления на Россию
Журналисты американской газеты Reuters сообщили, что руководители стран НАТО во главе с США намереваются предложить ряд новых антироссийских санкций на грядущем саммите "Большой Семёрки".
23 июня периодическое издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США заявило, что Вашингтон намеревается предложить НАТО и государствам-членам G7 новые конкретные санкции против России с целью остановки военной спецоперации на Украине.
Также американский политик на условиях анонимности заявил, что Соединённые Штаты обсудят с НАТО и "Большой Семёркой" нынешнюю позицию официального Китая, который по мнению подавляющего большинства сотрудников Белого дома оказывает поддержку России после 24 февраля.
Саммит организации G7 должен пройти в южной части Германии с 26 по 28 июня. Ожидается, что представители "Семёрки" также намерены разработать новый перечень мер по поддержке Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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