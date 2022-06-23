Минобороны РФ: российские РСЗО уничтожили огневые позиции артиллерии ВСУ

Минобороны РФ обнародовало кадры работы реактивных систем залпового огня по стратегически важным позициям артиллерии ВСУ

Ранним утром 23 июня пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о ликвидации российскими военными артиллерии Вооруженных Сил Украины и укрепленных пунктов сосредоточения военной техники противника.

По данным, предоставленным Минобороны России, в результате использования реактивных систем залпового огня "Град" и "Гиацинт-Б" российской морской пехотой, обнаруженные огневые позиции вражеских украинских военных получили невосполнимый ущерб.

Также в Минобороне РФ отметили, что огонь по скоплениям военной техники и стратегическим укреплениям Вооруженных сил Украины выполнялся при помощи беспилотных летательных аппаратов.