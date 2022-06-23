AP: Шольц просит европейцев восстанавливать Украину несколько поколений

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждают, что главы "Большой Семёрки" хотят обсудить создание плана по восстановлению Украины после окончания спецоперации армии РФ.

В интервью зарубежному журналу Associated Press немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что на саммите G7 26-28 июня Германия намерена предложить собственный "План Маршалла" для восстановления городской инфраструктуры Украины, которое начнётся после полного окончания боевых действий.

Также Шольц признал, что европейские граждане будут вынуждены заниматься восстановлением украинского государства на протяжении нескольких поколений, на что уйдут миллиарды долларов.

При этом Олаф Шольц выразил уверенность, что без объединения позиций глав Евросоюза в вопросе восстановления Украины предлагаемый Берлином "План Маршалла" для Киева не сработает.