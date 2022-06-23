Утром 23 июня украинские войска произвели обстрел населённого пункта Рубежное в Луганской области, что повлекло за собой крупный пожар на местном предприятии.

Рано утром четверга российское информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что их журналист посетил Рубежное в Луганской Народной республике, став свидетелем крупного пожара, начавшегося после систематического обстрела территорий ЛНР со стороны украинских военных.

По данным российского военного корреспондента, армия Украины целенаправленно обстреляла элеватор на зернохранилище в Рубежном, ввиду чего на складе горит порядка тридцати тысяч тонн зерна.

Примечательно, что генсек ООН Антониу Гутерриш добился переговоров между Турцией, Россией и Украиной с целью вывоза украинском зерна за рубеж. Сам Гутерриш верит, что российские войска блокируют склады с украинской пшеницы, не позволяя его экспортировать, что грозит мировым продовольственным кризисом.