ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР, спровоцировав пожар на зернохранилище
Утром 23 июня украинские войска произвели обстрел населённого пункта Рубежное в Луганской области, что повлекло за собой крупный пожар на местном предприятии.
Рано утром четверга российское информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что их журналист посетил Рубежное в Луганской Народной республике, став свидетелем крупного пожара, начавшегося после систематического обстрела территорий ЛНР со стороны украинских военных.
По данным российского военного корреспондента, армия Украины целенаправленно обстреляла элеватор на зернохранилище в Рубежном, ввиду чего на складе горит порядка тридцати тысяч тонн зерна.
Примечательно, что генсек ООН Антониу Гутерриш добился переговоров между Турцией, Россией и Украиной с целью вывоза украинском зерна за рубеж. Сам Гутерриш верит, что российские войска блокируют склады с украинской пшеницы, не позволяя его экспортировать, что грозит мировым продовольственным кризисом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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