Подполковник Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об изъятии сотрудниками ВСУ документов у погибших украинских военных.

Согласно заявлению сделанному Андреем Марочку, ВСУ пытаются скрыть факты смертей иностранных наёмных военных, изымая их личные документы, а также снимая с их тел отличительную одежду.

«Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы нельзя было их опознать», - рассказал Марочко представителям российских СМИ в своём интервью.

По словам Андрея Марочко, в настоящее время Народной милицией ЛНР выполняются все возможные действия для установления личностей погибших иностранных граждан в результате боевых действий на стороне Украины.