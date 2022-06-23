Марочко: ВСУ забирают документы у погибших для затруднения опознания
Подполковник Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об изъятии сотрудниками ВСУ документов у погибших украинских военных.
Согласно заявлению сделанному Андреем Марочку, ВСУ пытаются скрыть факты смертей иностранных наёмных военных, изымая их личные документы, а также снимая с их тел отличительную одежду.
«Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы нельзя было их опознать», - рассказал Марочко представителям российских СМИ в своём интервью.
По словам Андрея Марочко, в настоящее время Народной милицией ЛНР выполняются все возможные действия для установления личностей погибших иностранных граждан в результате боевых действий на стороне Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца