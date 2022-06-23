Сенатор Алексей Пушков 23 июня заявил о продолжении закупок Польшей российского газа реверсом из Германии.

Российский государственный и общественный деятель Алексей Пушков в своём Telegram-канале указал на двойные стандарты правительства Польши, касательно их способности выжить без российского газа.

"В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать."- написал сенатор Пушков.

Вызывает интерес то, что днем ранее представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Наимский заявил о том, что газовые хранилища Польши заполнены на 100 процентов.