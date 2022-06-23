Microsoft: российские хакеры активно атакуют западных союзников Украины
По данным Microsoft, российские хакеры активно атакуют западных союзников Украины.
Группа программного обеспечения предупредила, что они особенно нацелены на правительственные компьютеры в странах НАТО.
Мишень номер один — США, но в целом эксперты Microsoft выявили атаки российских хакеров на 128 организаций в 42 странах за пределами Украины.
С 24 февраля им удалось проникнуть в атакуемые сети в 29 процентах атак, говорится в сообщении.
По крайней мере, каждая четвертая успешная атака завершалась демонстративной кражей данных.
При этом в Microsoft подчеркнули, что Россия атаковала ИТ-инфраструктуру Украины как кибератаками, так и ракетами с начала войны. Однако благодаря защитным мерам системы оказались в значительной степени устойчивыми.
Опубликовано: Тарас Медведев
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