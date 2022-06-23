Верещук: две тысячи солдат ВСУ попали в плен с начала спецоперации
Вице-премьер Украины Ирины Верещук 23 июня озвучила количество пленённых солдат ВСУ с начала спецоперации .
В утреннем эфире телеканала «Украина 24» 23 июня Ирина Верещук раскрыла количество украинских военных, которые попали в плен к военнослужащим РФ с начала проведения специальной военной операции.
"Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК, они обращаются к России и Россия частями подтверждает... Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч",- рассказала Верещук.
При это Верещук также заявила о том, что Киев на регулярной основе ведёт дипломатические переговоры с официальными представителями Российской Федерацией об обмене военнопленными.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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