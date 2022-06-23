Верещук заявила о 2 тысячах солдат ВСУ в плену у армии России
Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила о приблизительном количестве украинских военнослужащих, оказавшихся в плену у российской армии.
Утром четверга украинский вице-премьер Ирина Верещук дала интервью интернет-изданию "Украина24", где сообщила, что с начала российской военной спецоперации более двух тысяч солдат ВСУ оказались в плену у армии России.
При этом Верещук утверждает, что данные о количестве украинских военнопленных подтвердил Международный Комитет Красного Креста, который обнародовал эту информацию после переговоров с российским правительством по запросу официального Киева.
Примечательно, что накануне из российского плена была освобождена украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская, которая являлась штатным медиком нацбатьона "Азов", деятельность которого хотят запретить в РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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