Верещук заявила о 2 тысячах солдат ВСУ в плену у армии России

Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила о приблизительном количестве украинских военнослужащих, оказавшихся в плену у российской армии.

Утром четверга украинский вице-премьер Ирина Верещук дала интервью интернет-изданию "Украина24", где сообщила, что с начала российской военной спецоперации более двух тысяч солдат ВСУ оказались в плену у армии России.

При этом Верещук утверждает, что данные о количестве украинских военнопленных подтвердил Международный Комитет Красного Креста, который обнародовал эту информацию после переговоров с российским правительством по запросу официального Киева.

Примечательно, что накануне из российского плена была освобождена украинский парамедик Юлия "Тайра" Паевская, которая являлась штатным медиком нацбатьона "Азов", деятельность которого хотят запретить в РФ.