После нескольких месяцев перерыва, вызванного прекращением запусков российских «Союзов», в четверг Евросоюз вернулся в космос, выведя на орбиту два спутника.

Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника в ночь со среды на четверг, что позволило Европе вернуться в космос после нескольких месяцев перерыва, вызванного остановкой запусков российских кораблей «Союз».

Ракета стартовала в 18:50 по местному времени (21:50 по Гринвичу) с космодрома Куру во Французской Гвиане после 45-минутного обратного отсчета для технических проверок, отметил журналист AFP.

Ракета-носитель вывела на орбиту спутники Measat-3d от малазийского оператора Measat и GSAT-24, управляемый коммерческим подразделением Индийского космического агентства (ISRO), Arianespace и Arianegroup.

Два спутника общей полезной нагрузкой 9,8 тонны предназначены для телекоммуникационных услуг и спутникового телевещания. Measat 3-d также сможет предоставлять услуги высокоскоростного подключения к Интернету и будет использоваться южнокорейским космическим агентством для улучшения управления воздушным движением в стране.

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует обеспечить запуск двух ракет «Ариан-5» и двух ракет «Вега» к концу года. Запуск Vega-C запланирован на 7 июля. Первый запуск Ariane 6, который заменит Ariane 5, перенесен на 2023 год.