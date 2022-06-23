Евросоюз намерен депортировать всех годных к службе украинцев, по запросу Киева

Власти ЕС изучают возможность вернуть в Украину беженцев, которые годны к военной службе, заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Поскольку с набором резервистов на юго-востоке и в ряде других регионов Украины у киевского режима ничего уже не выходит, то появилась идея вернуть беглых украинцев.

«Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды „могилизации“. Не мобилизации, а именно „могилизации“», — заявил Стремоусов.

Как отмечает Стремоусов по его сведениям, многие украинцы сознательно отказываются воевать за киевский режим, понимая, что будут воевать не за Украину, а именно за марионеточный режим.