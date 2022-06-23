Науседа: Литва готова к враждебным действиям со стороны России

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что страна готова к тому, что Россия отключит ее энергосистему от региональной сети, сообщает Delfi.

"Мы готовы и подготовлены к враждебным действиям со стороны России", - подчеркнул он.

Такой шаг стал бы ответом Москвы на блокировку железнодорожных перевозок некоторых товаров в Калининградскую область.

Литва по-прежнему зависит от энергоносителей, поставляемых из России. Однако в прошлом году именно прибалтийское государство проложило линию энергоснабжения в Польшу, что позволит подключиться к европейской сети. Это защита Литвы на случай, если Россия перекроет ей доступ к электричеству.

"Мы готовы и подготовлены к враждебным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ (электросети) и другим", - заявил агентству Reuters в интервью президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент добавил, что не верит в то, что Россия бросит вызов в "военном смысле" из-за того, что Литва является членом НАТО .

В ходе интервью Гитанас Науседа подчеркнул, что его страна солидарна со странами Евросоюза в отношении ситуации в Украине, и расширил список товаров, которые в условиях введенных санкций Литва не может ввозить в Калининградскую область.

"Мы чувствуем поддержку Евросоюза, потому что это решение Евросоюза. Мы с нетерпением ждем реализации следующих шагов в рамках санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила их российским властям. Это могло бы снять некоторые из нынешних трений, которые не в интересах Европейского Союза или России", - заверил он.

Еврокомиссия подтверждает, что Литва применяет санкции ЕС, ограничивая железнодорожный транзит товаров из России. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель комиссии Эрик Мамер. Речь идет о прекращении транзита по железной дороге строительных материалов, цемента, стали и металлопродукции между регионами России и Калининградской областью. В ответ Москва пригрозила возмездием.

Санкции, согласно которым Литва ограничила железнодорожный транзит, были приняты странами ЕС в середине марта, но вступили в силу 18 июня. Это был четвертый пакет ограничений, который включал в себя, в частности, железнодорожный транзит через Литву, связывающий российские регионы с Калининградом .