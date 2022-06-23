При попытке прорыва из котла НМ ЛНР уничтожила группу иностранных наемников с инструкторам

Представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил об уничтожении группы иностранных наемников в районе населенных пунктов Горский и Золотой.

В комментарии МАрочко отметил, что был уничтожен также западный инструктор, который консультировал военных ВСУ по иностранным вооружениям.

«При них было обнаружено дорогостоящее оборудование и оружие. Это явно не простые граждане — один из них, предположительно, был инструктором, который обучал обращаться с иностранным оружием», — отметил официальный представитель в комментарии.

На этот раз боевики ВСУ, отступая из квадрата, собрали у убитых документы, и идентифицировать их личности пока не удалось.