Владимир Путин: Западные партнеры отказались от основных принципов рыночной экономики

Владимир Путин выступил на экономическом форуме БРИКС. В своем выступлении он коснулся "экономических проблем Запада" - по мнению политика, их источником является "отказ от принципов рыночной экономики".

Владимир Путин признал, что российским предпринимателям приходится справляться с "непростыми условиями". По словам президента России, причина такой ситуации не в том, что Россия ведет спецоперацию в Украине, а в введенных Западом санкциях. Политик заявил, что на данный момент "западные партнеры отказались от базовых принципов рыночной экономики".

"Западные партнеры отказались от основных принципов рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности. Они взяли безответственный макроэкономический курс, включая включение печатных станков, бесконтрольную эмиссию денег и накопление необеспеченных долгов", - сказал Владимир Путин.

Политик добавил, что Запад вводил "все больше политически мотивированных санкций, которые усиливали механизм давления на рыночную конкуренцию".

"В результате проблемы мировой экономики приобрели хронический характер. Спад деловой активности, рост безработицы, нехватка сырья и комплектующих, трудности в обеспечении продовольственной безопасности в мире нарастают. Цены на зерно и другую сельхозпродукцию растут", - перечислил российский президент.

По мнению Путина, в вышеупомянутых высоких ценах на зерно и угрозе продовольственной безопасности виноват Запад. Напоследок Путин добавил, что страны БРИКС обсуждают вопрос "создания международной резервной валюты".

В БРИКС входят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, а с 2011 года также ЮАР. Название происходит от первых букв названий этих стран (S от Южной Африки).