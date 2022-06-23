Из-за помощи Украине инфляция в Великобритании на самом высоком уровне за 40 лет

Инфляция в Великобритании уже выше 9%. Между тем отчет, опубликованный 23 июня предупреждает, что то, что британцы называют "кризисом стоимости жизни", усугубляется Brexit. Экономика стала менее открытой и менее конкурентоспособной.

В мае 2022 года инфляция в Великобритании была самой высокой за 40 лет и составила 9,1% годовых (в месячном выражении цены на товары и услуги выросли на 0,1%). В основном дорожают топливо и продукты питания.

Министр финансов Риши Сунак обещает, что правительство и Центральный банк сделают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Банк Англии будет бороться с инфляцией, а правительство будет действовать ответственно, когда дело доходит до заимствования денег и возникновения долгов, чтобы не ухудшить ситуацию и удержать людей от увеличения взносов по кредиту", - заявил политик.

Однако, по оценке самого Центробанка, осенью рост цен может достичь уровня 11%.

В правительстве подчеркивают, что причины кризиса глобальные и внешние — это пандемия коронавируса и, прежде всего, ситуация в Украине. Однако в отчете исследователей Лондонской фондовой биржи и аналитического центра Resolution Foundation представлена ​​иная картина: Brexit навсегда ослабил силу фунта, сократил инвестиции, ухудшил конкурентоспособность экономики и производительность труда . Согласно анализу, британцы ощущают и будут ощущать последствия выхода из Евросоюза в своих кошельках.

"Рост заработной платы будет ниже почти на два процента. Через восемь лет средний рабочий потеряет около 470 фунтов стерлингов", - говорит один из авторов анализа Софи Хейл.

После доклада в Палате общин премьер-министр Борис Джонсон напал на Яна Блэкфорда из оппозиционной Шотландской национальной партии.

"Катастрофический Brexit консерваторов снижает зарплаты, повышает инфляцию и делает нас беднее", - рассуждал он.

Борис Джонсон отверг обвинения: "У нас есть глобальная проблема, но у нашего правительства есть фискальное оружие, которое позволяет нам с ней бороться".

Однако, согласно отчету, черные прогнозы по экспорту в ЕС, которые не рухнули после Brexit, не оправдались.