Мирошник: армия ЛНР заняла дорогу из Северска в Лисичанск, заблокировав 7 тысяч солдат ВСУ
Родион Мирошник сообщил о занятии войсками РФ и ЛНР стратегически важной дороги из Северска в Лисичанск, благодаря чему 7 тысяч бойцов ВСУ остались отрезаны от возможности пополнения провизии.
По сообщению посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в результате активных наступательных действий, войска Луганской Народной Республики взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск.
Благодаря занятию данной дороги, войска РФ смогли заблокировать доступ для приблизительно семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины к пополнению запасов оружия и продовольствия.
Примечательно, что вчера вечером Рамзан Кадыров сообщил об освобождении солдатами Российской Федерации и ЛНР села Катериновка, которая располагается в Луганской Народной Республике.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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