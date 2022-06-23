Мирошник: армия ЛНР заняла дорогу из Северска в Лисичанск, заблокировав 7 тысяч солдат ВСУ

Родион Мирошник сообщил о занятии войсками РФ и ЛНР стратегически важной дороги из Северска в Лисичанск, благодаря чему 7 тысяч бойцов ВСУ остались отрезаны от возможности пополнения провизии.

По сообщению посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в результате активных наступательных действий, войска Луганской Народной Республики взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск.

Благодаря занятию данной дороги, войска РФ смогли заблокировать доступ для приблизительно семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины к пополнению запасов оружия и продовольствия.

Примечательно, что вчера вечером Рамзан Кадыров сообщил об освобождении солдатами Российской Федерации и ЛНР села Катериновка, которая располагается в Луганской Народной Республике.