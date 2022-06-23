Microsoft: Российские хакеры атаковали 128 объектов в 42 странах

В отчете Microsoft говорится, что российские хакеры якобы осуществили многочисленные атаки кибершпионажа, нацеленные на несколько стран, являющихся союзниками Украины.

"Киберпространственный аспект российской спецоперации в Украине выходит за пределы этой страны и отражает уникальный характер киберпространства", — отметил в отчете президент компании Брэд Смит.

Российские хакеры, по данным экспертов Microsoft, атаковали 128 объектов, расположенных в 42 странах за пределами Украины. В число атакованных стран вошли США, Польша, Латвия, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Посольство России в Вашингтоне пока не ответило на запрос о комментариях по этому поводу.

Однако в середине мая появилась информация об атаке российских хакеров на городскую администрацию Львова. Перехваченная ими информация была опубликована на российских каналах на сайте Telegram.