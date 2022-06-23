Импорт лягушачьих лапок в ЕС угрожает их популяции в Азии

Пристрастие европейцев к лягушачьим лапкам угрожает их популяции в странах происхождения в Азии и Юго-Восточной Европе.

«Большинству лягушек отрезают бедра в месте отлова в дикой природе. Там же снимают кожу, а затем замораживают для экспорта», — сообщила Сандра Альтерр из организации по защите видов Pro Wildlife, анонсируя доклад «Смертельное блюдо», подготовленный совместно с французским защитником животных Робином де Буа.

Согласно доклада, Европейский Союз ежегодно импортирует около 4070 тонн лягушачьих лапок, полученных примерно из 200 миллионов лягушек. Это делает ЕС крупнейшим в мире импортером. Бедра особенно популярны во Франции, крупными покупателями являются также Бельгия и Голландия. В других странах ЕС лягушачьи лапки подаются для гурманов во французских ресторанах.

Для рынка США лягушек выращивают на специальных фермах, тогда, как в ЕС их подавляющее большинство поймано в дикой природе, говорится в отчете.

По оценке исследователей, возникает огромная угроза популяциям лягушек в странах-поставщиках. Кроме того, срабатывает фатальный эффект домино: «Лягушки играют центральную роль в экосистеме как убийцы насекомых — и там, где лягушки исчезают, увеличивается использование токсичных пестицидов», — объяснила Шарлотта Нитхарт из Robin des Bois. Последствия для окружающей среды и людей серьезные.

«Мы должны ограничить торговлю этими видами на территории ЕС или, что еще лучше, на международном уровне», — заявила Альтерр в интервью DPA. Отлов и продажа местных лягушек были запрещены в ЕС с 1992 года, поэтому с тех пор их импортируют из стран, где отлов лягушек разрешен, независимо от последствий для местных экосистем.

Например, в Индонезии, а теперь даже в Турции и Албании запасы большеногих лягушек уже сильно истощены, пояснил Альтерр.

С 2017 года ученым уже не удавалось обнаружить некогда популярных яванских лягушек в анализах ДНК индонезийских замороженных товаров — несмотря на указания на упаковке.

«Единственное логическое объяснение состоит в том, что этого вида больше нет и в природе. Потому что ловцам все равно, на какой вид они будут охотиться», — считает Альтерр.

В Турции ученые также ожидают истребления водяных лягушек, обитающих в этом регионе, в ближайшие годы. Согласно исследованию, водяная лягушка скутари в настоящее время находится под угрозой исчезновения в Албании.