Южная Корея только что сделала важный шаг на пути к элитной группе космических держав. Как сообщает New York Times, она только что успешно запустила первую ракету собственного производства.

200-тонная ракета "Нури" из Корейского института аэрокосмических исследований, также известный как Korea Space Launch Vehicle-II, достигла высоты 700 км, вывев на орбиту рабочий спутник для проверки его возможностей,.

Нельзя отрицать, что это была очень сложная задача и Южной Корее требовалось немало времени для ее реализации. Правда, она впервые вывела спутник на орбиту в 2013 году, но использовала ракету "Наро", разработанную совместно с Россией.

Позже она перешла на уже упомянутую ракету "Нури", но ее начинания также не были успешными — первоначальный испытательный пуск в октябре 2021 года вывел спутник в космос, но выход из строя бака окислителя привел к преждевременному выгоранию, что сделало невозможным запуск спутника на орбиту.

Более того, успешный полет — это только первый шаг в усилиях Южной Кореи по расширению космических полетов. Власти страны планируют еще четыре испытательных запуска "Нури" в период с 2023 по 2027 год, а проверочная полезная нагрузка поможет протестировать компоненты для большего количества спутниковых миссий, включая спутники наблюдения для наблюдения за Северной Кореей.

Долгосрочные планы включают более мощную ракету, а также беспилотный лунный посадочный модуль, который должен быть готов в начале 1930-х годов.

Однако этот полет, несомненно, позволил Южной Корее войти в элитную группу всего нескольких стран с аналогичными космическими возможностями, включая США, Россию, Китай, Францию, Индию и Японию.

Здесь важен и патриотический фактор, так как собственное оборудование поможет Южной Корее снизить зависимость от американских спутников и ракет, включая Falcon 9 компании SpaceX.