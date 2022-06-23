Южная Корея успешно осуществила запуск в космос ракеты собственного производства
Южная Корея только что сделала важный шаг на пути к элитной группе космических держав. Как сообщает New York Times, она только что успешно запустила первую ракету собственного производства.
200-тонная ракета "Нури" из Корейского института аэрокосмических исследований, также известный как Korea Space Launch Vehicle-II, достигла высоты 700 км, вывев на орбиту рабочий спутник для проверки его возможностей,.
Нельзя отрицать, что это была очень сложная задача и Южной Корее требовалось немало времени для ее реализации. Правда, она впервые вывела спутник на орбиту в 2013 году, но использовала ракету "Наро", разработанную совместно с Россией.
Позже она перешла на уже упомянутую ракету "Нури", но ее начинания также не были успешными — первоначальный испытательный пуск в октябре 2021 года вывел спутник в космос, но выход из строя бака окислителя привел к преждевременному выгоранию, что сделало невозможным запуск спутника на орбиту.
Более того, успешный полет — это только первый шаг в усилиях Южной Кореи по расширению космических полетов. Власти страны планируют еще четыре испытательных запуска "Нури" в период с 2023 по 2027 год, а проверочная полезная нагрузка поможет протестировать компоненты для большего количества спутниковых миссий, включая спутники наблюдения для наблюдения за Северной Кореей.
Долгосрочные планы включают более мощную ракету, а также беспилотный лунный посадочный модуль, который должен быть готов в начале 1930-х годов.
Однако этот полет, несомненно, позволил Южной Корее войти в элитную группу всего нескольких стран с аналогичными космическими возможностями, включая США, Россию, Китай, Францию, Индию и Японию.
Здесь важен и патриотический фактор, так как собственное оборудование поможет Южной Корее снизить зависимость от американских спутников и ракет, включая Falcon 9 компании SpaceX.
Опубликовано: Николай Скира
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