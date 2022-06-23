The Telegraph: британского наёмника Эйдена Эслина скоро казнят в ДНР
23 июня газета The Telegraph сообщила о скорой казни иностранного наёмника Эйдена Эслина, воевавшего за Украину и попавшего в плен к войскам ДНР.
Зарубежное информагентство The Telegraph утверждает, что британский наёмник Эйден Эслин, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ и попавший в плен в Мариуполе будет скоро казнён в Донецке.
Из заявления журналистов Telegraph следует, что недавно состоялся телефонный разговор между 28-летним Эслином и его бабушкой Памеллой Холл, который он сообщил о том, что смертный приговор в его отношении скоро будет приведён в исполнение. По словам Холл, её внук якобы получил эту информацию от сотрудников народной милиции ДНР в частной беседе.
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин ранее заявлял, что трое иностранных наёмников, приговорённых к смерти в Донецке, могут обратиться к нему лично с просьбой о помиловании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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