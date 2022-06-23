Директор МЭА призвал Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России
Фатих Бироль, директор Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что не исключено, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, и ЕС должен быть к этому хорошо готов.
Международное энергетическое агентство (МЭА) призывает Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. По словам директора МЭА Фатиха Бироля, это необходимо сделать немедленно.
Бироль подчеркивает в Financial Times необходимость защиты от нехватки энергии. По его мнению, после того, как Крем перекроет газовый кран, европейские правительства должны продолжать использовать атомные электростанции, а также "принять другие экстренные меры".
Он подчеркнул, что решения некоторых европейских правительств вырабатывать больше энергии с помощью угольных электростанций оправданы, несмотря на опасения по поводу увеличения выбросов углекислого газа.
Глава МЭА считает, что недавнее решение России ограничить поставки газа в европейские страны предвещает дальнейшие сокращения, поскольку Москва использует этот инструмент для давления на Европу.
"Европа должна быть готова в случае полного отключения российского газа", - говорит Бироль, добавляя, что чем ближе к зиме, тем яснее становятся намерения России .
The Financial Times напоминает, что Международное энергетическое агентство в прошлом году публично обвинило Кремль в манипулировании поставками газа в Европу в рамках подготовки к вторжению в Украину.
Усилия правительств ЕС стать независимыми от российского газа уже начинают приносить плоды. Газета приводит данные консалтинговой фирмы ICIS о том, что после начала российской спецоперации в Украине Европа снизила свою зависимость от российского газа с 40 до 20 процентов от общего объема поставок.
Опубликовано: Николай Скира
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