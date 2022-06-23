Маск назвал заводы Tesla в Берлине и Остине «мусоросжигательными для огромных денег»

По словам Илона Маска, новые заводы Tesla Inc. в Германии и Техасе потеряют «миллиарды долларов» при наращивании производства.

«Заводы в Берлине и Остине сейчас являются мусоросжигательными заводами для огромных денег», — сказал босс Tesla в видеоинтервью от 31 мая, которое ассоциация клиентов Tesla Owners of Silicon Valley разместила в Интернете в среду.

«Это действительно похоже на гигантский гул, от горящих денег», - отметил Маск. В Техасе в данный момент с конвейера сойдет лишь небольшое количество автомобилей.

Маск сказал, что существуют трудности с наращиванием производства новых аккумуляторов 4680, а инструменты для изготовления традиционных аккумуляторов 2170 «застряли в порту в Китае». Завод в Грюнхайде находится в «немного лучшем положении», потому что с самого начала были установлены традиционные аккумуляторы 2170.

Маск только что объявил о мерах жесткой экономии, которые будут сопровождаться сокращением рабочих мест.

Сокращение рабочих мест затронет около 10% постоянных сотрудников компании или около 3,5% мировой рабочей силы в течение следующих трех месяцев, заявил Маск Катарском экономическом форуме во вторник.

В последние годы Tesla активно строит новые заводы в разных местах по всему миру, чтобы удешевить дистрибуцию на своих крупнейших рынках. Увеличение количества заводов также дает Tesla более высокий лимит на количество автомобилей, которые компания может выпускать в год.

Тем временем в Шанхае Tesla борется с блокировками, чтобы ослабить эффект пандемии.

«Последние два года были абсолютным кошмаром сбоев в цепочках поставок, один за другим», — сказал Маск, - «И мы еще не сорвались с крючка. Нашей самой большой заботой является то, как поддерживать работу заводов, чтобы мы могли платить нашим рабочим и не обанкротиться».