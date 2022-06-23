Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину смерти артиста
Накануне умер исполнитель хита "Шоколадный заяц" Нарцисс Пьер. Артист перенёс операцию на почку. Он не очнулся после медикаментозного сна. Бывшая жена певца раскрыла причину его смерти.
Осложнения от подагры - причина кончины российского исполнителя Пьера Нарцисса. Об этом рассказала бывшая жена артиста Валерия Калачёва.
Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти - это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли.
Калачева рассказала, что у певца была диагностирована острая недостаточность печени, почек и поджелудочной железы. Нарцисс ушёл из жизни в 23:05 во время медикаментозного сна, поведала экс-супруга.
Неправильное лечение подагры, когда знаменитость глотал таблетки "одну за другой", сделало своё дело. Бывший супруг Калачёвой думал, что таким образом победит заболевание.
Калачёва призвала людей заботиться о драгоценном здоровье, наблюдаясь у узкопрофильных специалистов.
Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют.
Сейчас бывшая жена "шоколадного зайца" занимается вопросом похорон.
Пьер Нарцисс - российский певец, известность которому принёс его хит "Шоколадный заяц". Камерунец участвовал в проекте Первого канала "Фабрика звезд". Певец носил звание заслуженного артиста Ингушетии.
Ранее глава МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с Пьером Нарциссом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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