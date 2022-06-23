Минфин США выступил с предложением ввести потолок цен на российскую нефть
Министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе выступила с предложением ввести потолок цен на российскую нефть и создать антироссийский картель покупателей.
Санкции, введенные против России, несколько ограничили ее доходы от продажи сырья. Правительство США хочет изменить это и во время предстоящего саммита G7 добиваться снижения цен на российскую нефть. У американцев уже есть план: ввести потолок цен на российскую нефть, создав "антироссийский картель", пишетеженедельник Spiegel.
"Байден попал в ловушку, как и другие главы западных правительств: санкции против России также все больше бьют по их собственным странам из-за роста цен на энергоносители. Между тем, Владимир Путин, зарабатывает на буме цен на нефть", — пишет Spiegel.
Соединенные Штаты хотели избежать такого сценария путем введения санкций. Они утверждали, что "они призваны ударить по экономике России, а не по нашей".
Министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе выступила с предложением ввести потолок цен на российскую нефть и создать антироссийский картель покупателей. Йеллен отметила, что правительство США "очень активно" работает над внедрением такого решения во время саммита G7 в немецком Эльмау, который начинается в эти выходные.
"Цель состоит в том, чтобы обезопасить поставки российской нефти на мировые рынки и избежать дальнейшего роста цен, сократив при этом доходы Путина", — пояснила Йеллен.
Эксперт по нефти Клаудио Галимберти из Rystad Energy подтверждает, что нынешний запрет на импорт из ЕС контрпродуктивен, поскольку Россия продолжает продавать свою сырую нефть со скидкой Индии и Китаю .
"Таким образом, ЕС лишь усиливает азиатскую конкуренцию, не нанося удара по Москве. В настоящий момент Европа стреляет себе в ногу", — подчеркивает Галимберти.
План Йеллен предполагает, что европейцы и американцы могут согласиться платить за российскую нефть в будущем только 50 процентов от текущей цены барреля марки Brent или фиксированную цену в 50 долларов за 159-литровый баррель — в зависимости от того, что дешевле.
"Япония и Южная Корея немедленно присоединятся к такому ценовому контролю.Китай и Индия, вероятно, скажут, что платят 51 процент. Но доставка в Индию занимает два месяца, а в Европу — две недели. Фактически, Путину придется продавать в Европу", — сказал Галимберти.
Пьер Андюран, трейдер энергоресурсов, считает идею ограничения цен на российскую нефть убедительной.
"Я не могу придумать никаких недостатков. Почему Китай и Индия должны бороться за более дорогие покупки? Они любят выгодные сделки", — заключил Андюран.
Опубликовано: Николай Скира
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