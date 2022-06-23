Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 1,5 тысяч человек

Минимум 1,5 тысяч человек погибли при землетрясении в Афганистане, а более 2 тысяч получили ранения. Данное землетрясение является одним из самых трагических в истории этой страны.

Глава афганской делегации Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Несефор Менди заявил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что поисково-спасательная операция затруднена и число погибших может увеличиться.

"Да, тяжело. Вчера наша команда прибыла в столицу провинции Пактику, но не смогла продвинуться дальше по логистическим причинам. Шел дождь, поэтому мы не могли ехать", - объяснил он.

Он объявил, что его команда будет искать способы оказать необходимую помощь.

"Это займет некоторое время. Это гонка на время, чтобы спасти людей. Мы делаем все, чтобы помощь прибыла как можно быстрее", - заверил он.

Несефор Менди добавил, что землетрясение только усугубит гуманитарный и экономический кризисы в Афганистане. Именно поэтому он призвал к международной поддержке. Он сказал, что срочно нужны продукты и лекарства.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Афганистана. Наибольшие разрушения и наибольшее количество смертей было зарегистрировано в провинции Пактика. По оценкам, удар уничтожил около 2000 домов, а нехватка техники и спасателей затрудняет проведение поисково-спасательных работ.

Талибы призвали к международной помощи. О ее предоставлении уже объявили Япония, Китай, США, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций. США находятся в контакте с гуманитарными организациями, которые действуют в Афганистане и субсидируются правительством США.

Землетрясение затронуло 119 миллионов человек в Афганистане, включая столица Афганистана и Пакистана Кабул и Исламабад, а также Индию. Это было третье по силе землетрясение в истории Афганистана и одно из самых смертоносных в XXI веке.