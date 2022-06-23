Путин призвал к созданию новой резервной международной валюты

Российский лидер заявил о рассмотрении возможности создания новой мировой резервной валюты на основе корзины национальных валют участников БРИКС.

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сообщил сегодня Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Вместе с этим процессам партнеры обсуждают уход от западных платежных систем, таких как SWIFT, и переход на альтернативные механизмы международных расчетов.

«Идет расширение географии использования российской платежной системы „Мир“», — отметил в этой связи Путин.

Российский лидер отметил, что Россия продолжит курс на укрепление внешнеторговых и инвестиционных связей с партнерами в содружестве пяти государств, а также примет меры для снижения эффекта западных санкций против РФ.