Путин призвал к созданию новой резервной международной валюты
Российский лидер заявил о рассмотрении возможности создания новой мировой резервной валюты на основе корзины национальных валют участников БРИКС.
«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сообщил сегодня Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Вместе с этим процессам партнеры обсуждают уход от западных платежных систем, таких как SWIFT, и переход на альтернативные механизмы международных расчетов.
«Идет расширение географии использования российской платежной системы „Мир“», — отметил в этой связи Путин.
Российский лидер отметил, что Россия продолжит курс на укрепление внешнеторговых и инвестиционных связей с партнерами в содружестве пяти государств, а также примет меры для снижения эффекта западных санкций против РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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