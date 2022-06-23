Вслед за Россией в Великобритании примут закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в среду внес в Палату общин законопроект о правах, который гласит, что Верховный суд Великобритании имеет приоритет перед Европейским судом по правам человека в Страсбурге.

Законопроект, о котором было объявлено в прошлом году, был подан через восемь дней после того, как ЕСПЧ издал срочное постановление, запрещающее депортацию одного из просителей убежища нелегальных иммигрантов в Руанду, что вызвало новые апелляции и сделало депортацию невозможной.

После этого инцидента Рааб предположил, что одним из возможных решений является денонсация Европейской конвенции о правах человека.

Британское правительство решило не идти на этот шаг, но законопроект ясно дает понять, что Верховный суд Соединенного Королевства является последней судебной инстанцией для решения вопросов прав человека.

Это значит, что не всегда следует соблюдать прецедентное право ЕСПЧ британскими судами, особенно в качестве обеспечительных мер, вынесенных ЕСПЧ в соответствии со ст. 39 Европейской конвенции о правах человека, такие как та, которая предотвратила полет в Руанду, не являются обязательными для британских судов, и министры имеют право их игнорировать.

Законопроект также призван облегчить депортацию иностранных преступников, ограничивая их возможность ссылаться на право на семейную жизнь.

Согласно объявленным изменениям в правилах, именно иностранный преступник, чтобы избежать депортации, должен будет доказать, что это нанесет непосильный и неизбежный вред ребенку или его иждивенцу.

Обычный способ для юристов сегодня избежать депортации своих клиентов — это заявить, что депортация нарушает их право на семейную жизнь в Великобритании, даже если они были осуждены за причинение вреда своим партнерам или детям.

Законопроект также юридически закрепит принцип, согласно которому обязательства перед обществом так же важны, как и личные права. Это станет возможным, если обеспечить, чтобы суды принимали во внимание их поведение, такое как агрессивное или преступное поведение, при назначении компенсации заключенному.

"Закон укрепит наши британские традиции свободы, привнеся в систему соответствующую дозу здравого смысла. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных преступников и лучше защитить общество от опасных преступников. Во внутреннем законодательстве мы четко укажем, что временные постановления по ст. 39 не являются обязательными для британских судов, государственных органов или должностных лиц", - сказал Доминик Рааб.