Германии не поддержит планы ЕС по полному запрету продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не поддержит планы ЕС по полному запрету с 2035 года продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно решению Европарламента от 8 июня через 13 лет будут регистрироваться только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

В своем обязательстве сократить на 55% уровень выбросов парниковых газов к 2030 году (от уровня 1990 года) Европейская комиссия предложила сократить выбросы CO2 на 100%, отказавшись от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это означало бы полный запрет на продажу таких автомобилей.

Европарламент поддержал это решение еще до переговоров между странами ЕС.

Линднер на заседании Федеральной ассоциации немецкой промышленности заявил, что ниши для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания все же останутся, поэтому, по его мнению, "запрет был бы неправильным". Он добавил, что правительство не согласится с новым законом ЕС.

Линднер, член выступающей за бизнес Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию с социал-демократами и зелеными, заверил при этом, что Германия продолжит оставаться лидером на рынке электромобилей.