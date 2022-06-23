Мария Захарова заявила, что Россия просто не может оставить действия США без ответа

Согласно заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, американскими властями было отказано в предоставлении разрешения на вывоз российский дипломатов авиацией.

Напомним, что ранее США не пустили специальный рейс для  вывоза сотрудников российских дипмиссий и членов их семей.

Мария Захарова заявила, что Россия просто не может не принять ответные меры в адрес США.

Вслучае отказа США неизбежно последуют меры ассиметричного характера, добавил официальный представитель МИД РФ.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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