Мария Захарова заявила, что Россия просто не может оставить действия США без ответа

Согласно заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, американскими властями было отказано в предоставлении разрешения на вывоз российский дипломатов авиацией.

Напомним, что ранее США не пустили специальный рейс для вывоза сотрудников российских дипмиссий и членов их семей.

Мария Захарова заявила, что Россия просто не может не принять ответные меры в адрес США.

Вслучае отказа США неизбежно последуют меры ассиметричного характера, добавил официальный представитель МИД РФ.