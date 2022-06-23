ЕС придется переписывать пакет санкций с нефтяным эмбарго России

Ближайший экономический советник канцлера Олафа Шольца предложил установить потолок цен на импортируемую из России нефть.

Рост цен на энергоносители ограничил эффективность санкций против России. Ограничение цен может сократить доходы России от нефти.

Федеральное правительство поддержит международные дебаты о введении предельных цен на импорт российской нефти, заявил Йорг Кукис, ближайший экономический советник канцлера Олафа Шольца.

«Мы открыты для обсуждения на международном уровне и, безусловно, можем представить, что это имеет смысл, если оно будет реализовано», — сказал он в среду на мероприятии Bloomberg Future of Finance во Франкфурте.

Ключевой вопрос заключается в том, согласится ли остальной мир и примет ли участие, сказал Кукис. Он добавил, что, учитывая решение Европейского Союза прекратить импорт российской нефти с начала 2023 года, вопрос о потолке цен на внутреннем рынке является «немного спорным».

Ограничение цен направлено на сокращение доходов России от продажи нефти, поскольку рост цен на энергоносители серьезно ограничил эффективность санкций против нее. Однако ЕС настроен скептически, так как в этом случае ему, вероятно, придется переписать свой последний пакет санкций, на принятие которого ушли недели.