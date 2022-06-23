ВИА Гра выступала перед россиянами на Кипре

Украинский музыкальный коллектив "ВИА Гра" выступил перед россиянами в рамках открытия отеля на Кипре.

Группа "ВИА Гра" присутствовала при открытии отеля на Кипре. Девушки, входящие в состав коллектива, выступали перед россиянами, забыв о негативе к России, её представителям.

Сегодня в состав ранее популярной группы входят София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова. Члены коллектива постоянно делятся своим мнением относительно происходящего в социальных сетях. Артистки негативно оценивают действия российских властей относительно проведения спецоперации в Донбассе.

Активная критика России не помешала красавицам исполнять полюбившиеся выходцам из РФ композиции. На выступлении артистки не стали делиться мнением по поводу политической ситуации в мире.

Юзеров поразило поведение музыкального коллектива. Многие сделали вывод, что для украинок "деньги не пахнут".

Напомним, что группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году. Самым звёздным составом женского трио считается - Надежда Грановская, Вера Брежнева, Анна Седокова.

Отметим, что с солистками коллектива устроили личную жизнь его продюсеры - братья Меладзе. Валерий женат на Альбине Джанабаевой, а Константин выбрал Веру Брежневу.

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