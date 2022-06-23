Байден просит Конгресс США приостановить действие налога на газ на три месяца

Президент США Джо Байден попросил Конгресс приостановить введение налогов на газ на три месяца.

«Мы можем снизить цены на газ и дать семьям небольшое облегчение», — сказал Байден в среду.

Он также призвал штаты приостановить свои собственные налоги на топливо. По словам представителя правительства, следует также попросить энергетические компании увеличить мощность НПЗ.

Старший сенатор-республиканец Джон Тьюн в свою очередь заявил, что у предложения Байдена нет шансов пройти Конгресс.

Цены на бензин в США в настоящее время составляют около пяти долларов за галлон (примерно 1,25 евро за литр). Федеральное правительство требует 18,4 цента за галлон налога на бензин и 24,4 цента на дизельное топливо. В Соединенных Штатах федеральные налоги и налоги штата взимаются отдельно. Государственные налоги на бензин иногда выше федеральных налогов.

Приостановка налога на бензин обсуждается в США уже несколько месяцев из-за сравнительно высоких цен. Депутаты от обеих партий выразили скептицизм по поводу приостановки действия налога. Они опасаются, что сбережения не дойдут до граждан, а будут прикарманены энергетическими компаниями.

Вопрос политически взрывоопасен, поскольку промежуточные выборы должны состояться в ноябре. Байденовские демократы рискуют потерять большинство в одной, а то и в обеих палатах Конгресса.