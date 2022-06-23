На Украине повреждено или разрушено более 150  объектов культурного наследия

По подсчетам экспертов ЮНЕСКО, частично или полностью уничтожены 152 объекта наследия. Это касается, прежде всего, Донбасса, Харьковской и Киевской областей.

Более 150 культурных объектов были частично или полностью разрушены за почти четыре месяца конфликта на Украине, сообщила в четверг Организация Объединенных Наций по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО).

«Согласно проверкам, проведенным его экспертами, в результате боевых действий частично или полностью разрушены 152 объекта культуры, в том числе 70 культовых сооружений, 30 исторических зданий, 18 культурных центров, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек» , — сообщает ЮНЕСКО в подготовленном пресс-релизе.

Три четверти ущерба отмечены в ДНР (45 пораженных объектов), Харьковской (40) и Киевской (26) областях, уточнили в организации.

«Культурное наследие во всех его формах ни в коем случае не должно подвергаться нападкам», — заявила Одри Азуле , генеральный директор ЮНЕСКО.

В середине апреля Лазар Элунду Ассомо, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, уже сообщил о сотне поврежденных или разрушенных объектов, в том числе «исторических памятников», которые, в том числе, датируются 11-м, 12-м веками.

«Есть у нас и церкви, соборы, с уникальными богослужебными объектами, театры, как в Мариуполе, библиотеки и другие архивные здания, памятники, построенные для прославления истории Украины», — перечислил он, охарактеризовав эти разрушения как «драматичные».

Подписавшие Гаагскую конвенцию 1954 года Украина и Россия обязаны защищать культурное наследие в случае вооруженного конфликта, напомнила Одри Азуле.

В докладе также отмечается, что семь основных украинских объектов Всемирного наследия на сегодняшний день не пострадали.