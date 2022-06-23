Брэд Питт думает об окончании кинокарьеры

Голливудский актёр Брэд Питт признался, что находится на последнем издыхании. Знаменитость планирует оставить кино в ближайшей перспективе.

58-летний американский актер Брэд Питт заявил в одном из последних своих, что в скром будущем намерен уйти из кино. Обладатель премии "Оскар"" признается, что устал безумно.

Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании.

Мировая знаменитость считает, что наступил последний семестр или триместр его деятельности.

Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?

Надо сказать, что сегодня кумир миллионов не исчезает с киноэкрана. Вскоре фанатов Питта порадует блокбастер "Поезд-пуля", прокат которого планируется в начале августа.

В фильме Дэвида Лейтча и Sony актёр играет роль убийцы в поезде из Токио в Киото, вернувшегося к работе, связанной с риском, после того как почувствовал эмоциональное выгорание.

Кроме Брэда Питта в фильме задействованы Сандра Буллок, Аарон Тейлор Джонсон, Джоуи Кинг, Плохой Банни, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Брайан Тайри Генри, Карен Фукухара и другие актёры.

Чуть ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Актриса уверяет, что они просто общаются.

Напомним, что Питт и Энистон поженились в 2000 году. Через 5 лет актёры расстались. В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, а в 2018 они развелись.