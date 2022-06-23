Sony и Honda создают совместное предприятие для выпуска электромобилей
Первый электромобиль новой объединенной компании Sony Honda Mobility Inc. Выйдет с конвейера в 2025 году вместе с сервисом поддержки собственной разработки двух гигантов промышленности.
Обе компании занимаются анализом возможностей и пожеланий пользователей для того, чтобы создать уже не концепт-кар, а полноценный электромобиль для массового потребления. Примечательно, что слухи о подготовки совестного авто Sony и Honda ходили давно, однако о создании отдельной компании для его доработки и разработки было объявлено только сейчас.
Sony и Honda получат по 50% акций предприятия Sony Honda Mobility Inc., то есть будут равноправными создателями проекта. Однако вклад каждой компании в разработку электромобиля абсолютно разный. Так, Sony не имеет представление того, как создаются автомобили, однако прекрасно разбирается в области технологий и автоматизации.
При этом у Honda ситуация несколько обратная. Автомобильный гигант уже продемонстрировал миру две концепции электромоблией, которые, по мнению некоторых экспертов, можно запускать в производство «хоть завтра», однако на самом деле пользователи до сих пор не знают, какой из двух представленных концепт-каров выйдет в производство.
Примечательно и то, что по предварительным данным автомобиль совместного предприятия Sony Honda Mobility Inc. не будет иметь слово Honda в названии. Прототип носит название Sony Vision-S и, для многих поклонников марки Honda, такой выбор остается довольно большой загадкой.
Опубликовано: Иван Перов
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