Немецкая таможня конфисковала автозапчасти, которые везли в Беларусь на 130 тыс. евро
Таможня в Магдебурге конфисковала товары, которые включены в европейский санкционный список в связи с конфликтом на Украине.
В полиции в четверг заявили, что это автозапчасти на сумму 130 000 евро, которые должны были быть доставлены в Беларусь.
В связи с санкциями ЕС против Беларуси действуют ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров и технологий.
Среди прочего, также запрещены экспорт, продажа и доставка определенных товаров любому лицу, организации или органу в Беларуси.
В случае нарушения данных правил, виновные привлекаются к ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.
Опубликовано: Тарас Медведев
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