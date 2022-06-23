Немецкая таможня конфисковала автозапчасти, которые везли в Беларусь на 130 тыс. евро

Таможня в Магдебурге конфисковала товары, которые включены в европейский санкционный список в связи с конфликтом на Украине.

В полиции в четверг заявили, что это автозапчасти на сумму 130 000 евро, которые должны были быть доставлены в Беларусь.

В связи с санкциями ЕС против Беларуси действуют ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров и технологий.

Среди прочего, также запрещены экспорт, продажа и доставка определенных товаров любому лицу, организации или органу в Беларуси.

В случае нарушения данных правил, виновные привлекаются к ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.