Немецкая таможня конфисковала автозапчасти, которые везли в Беларусь на 130 тыс. евро

Таможня в Магдебурге конфисковала товары, которые включены в европейский санкционный список в связи с конфликтом на Украине.

В полиции в четверг заявили, что это автозапчасти на сумму 130 000 евро, которые должны были быть доставлены в Беларусь.

В связи с санкциями ЕС против Беларуси действуют ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров и технологий.

Среди прочего, также запрещены экспорт, продажа и доставка определенных товаров любому лицу, организации или органу в Беларуси.

В случае нарушения данных правил, виновные привлекаются к ответственности вплоть до  возбуждения уголовного дела.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 