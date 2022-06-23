Джо Байден потребовал начать подготовку к новой пандемии

Во время пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что страна столкнется с новой пандемией COVID-19 и призвал начать подготовку к ней.

Он отметил, что финансирование поставок вакцин продлится до конца 2022 года. При этом он заявил, что на вакцины для детей нужно больше денег.

Бюджет на 2023 год, который предлагает Байден, предусматривает выделение 82 млн долларов на подготовку к биологическим угрозам в течение 5 лет.

Предполагается, что эти деньги пойдут на создание среды, в которой США смогут производить эффективные вакцины и внедрять методы лечения в течение 100 дней после выявления патогена.

Кроме того, средства планируется направить на развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение исследований по выявлению угроз.

По данным Глобального института здравоохранения Дьюка, в следующие несколько десятилетий вероятность новых вспышек заболеваний возрастет в 3 раза.

Представители института считают, что коронавирусная пандемия не станет единственной. Они прогнозируют не менее смертоносную пандемию в ближайшие 25 лет с вероятностью 1:2.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс ранее призвал собрать по всему миру команду ученых, которые смогут отслеживать вспышки болезней и улучшать ответные меры на них.