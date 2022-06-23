Данилко организовал антироссийскую акцию на своём концерте в Голландии: Раша, гудбай

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы Верки Сердючки, устроил русофобную акцию в столице Голландии.

Извесный в странах СНГ украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка - творческий псевдоним), ранее был одним из самых любимых артистов в России.

После начала спецоперации знаменитость принял антироссийскую позицию, из-за чего потерял большинство фанатов в РФ.

Данилко не собирается останавливаться на достигнутом, привлекая внимание к своей персоне выходками, направленными против соседнего государства.

Очередная провокация устроена им в Голландии.

Во время своего выступления в Амстердаме артист исполнил "Раша, гудбай" вместо Lasha Tumbai.

Данилко не только спел композицию, но и обратился к фанатам со сцены, объявив, что отныне будет петь композицию только с "Раша, гудбай!".

Теперь только "раша, гудбай" и это еще мягко говоря.

Европейская публика с восторгом приняла заявление певца.

Сообщалось, что несмотря на свои антироссийские настроения, Андрей Данилко встал на защиту своей коллеги Ани Лорак. Артитска подверглась жёсткой критике по причине того, что никак не комментировала происходящее вокруг.

Певец предполагает, что Лорак может просто чего-то бояться. До последнего времени исполнительницы не было видно в эфире российского телевидения, но 17 июня передача с её участием вышла в эфир канала ТНТ.