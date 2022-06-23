Богомолов раскрыл, как называет Ксению Собчак дома

Модный режиссёр Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак раскрыл прозвище супруги, которое употребляет дома.

Накануне в храме искусств на Бронной прошла премьера спектакля Константина Богомолова "Гамлет in Moscow". Худрук театра пришел на показ в обществе своей супруги - известной журналистки и ведущей Ксении Собчак.

Появление знаменитостей не осталось незамеченным представителями СМИ, требовавшими совместных фото пары. Богомолов, отпустив супругу в толпу поклонников, вынужден был громко позвать Ксению.

Ксеша, Ксеш, Ксения, подойди ко мне, пожалуйста.

Напомним, что в СМИ пошли слухи о разрыве звёздной четы. Судя по отношениям супругов на публике, публикации нежных совместных снимков Ксении с мужем, всё это лишь сплетни.

Без лишних разъяснений журналистка дала понять, что в её семье царит гармония и взаимопонимание. Под архивным фото, которое было сделано в путешествии с супругом, где Ксения, облачённая в тельняшку, обнимает и целует любимого, значится лаконичное "Люблю".

Ранее сообщалось, что участники онлайн курса известной блондинки подали заявление в следственный комитет с требованием организовать проверку.

Люди заплатили 400 000 - 600 000 рублей, а обещанного не получили.

Однако правооведы уверены, что ревизия ничего не даст, так как услуга заключается в преподнесении информации, которую слушатели получили, а кому чего не нравится, дело личное.