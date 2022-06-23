Богомолов раскрыл, как называет Ксению Собчак дома
Модный режиссёр Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак раскрыл прозвище супруги, которое употребляет дома.
Накануне в храме искусств на Бронной прошла премьера спектакля Константина Богомолова "Гамлет in Moscow". Худрук театра пришел на показ в обществе своей супруги - известной журналистки и ведущей Ксении Собчак.
Появление знаменитостей не осталось незамеченным представителями СМИ, требовавшими совместных фото пары. Богомолов, отпустив супругу в толпу поклонников, вынужден был громко позвать Ксению.
Ксеша, Ксеш, Ксения, подойди ко мне, пожалуйста.
Напомним, что в СМИ пошли слухи о разрыве звёздной четы. Судя по отношениям супругов на публике, публикации нежных совместных снимков Ксении с мужем, всё это лишь сплетни.
Без лишних разъяснений журналистка дала понять, что в её семье царит гармония и взаимопонимание. Под архивным фото, которое было сделано в путешествии с супругом, где Ксения, облачённая в тельняшку, обнимает и целует любимого, значится лаконичное "Люблю".
Ранее сообщалось, что участники онлайн курса известной блондинки подали заявление в следственный комитет с требованием организовать проверку.
Люди заплатили 400 000 - 600 000 рублей, а обещанного не получили.
Однако правооведы уверены, что ревизия ничего не даст, так как услуга заключается в преподнесении информации, которую слушатели получили, а кому чего не нравится, дело личное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
ВОЗ может объявить чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В Одессе после давления на русский язык появились граффити: «Одесса – это Россия»
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца