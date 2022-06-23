Шойгу призвал усилить оборону Союзного государства — России и Беларуси

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал Россию и Беларусь срочно укрепить оборону и безопасность Союзного государства. Он считает, что страны должны действовать в условиях «необъявленной войны».

На встрече министров обороны России и Беларуси, Сергей Шойгу призвал Союзное государство «немедленно начать действовать и принимать срочные меры по укреплению обороноспособности». По его мнению, такую необходимость «диктуют обстоятельства».

Шойгу заявил о необходимости повысить боеготовность региональных войсковых группировок, а также проверить готовность системы ПВО. Министр добавил, что по его мнению, наиболее актуальный вопрос сегодня в том, что Россия готова предоставить Беларуси «любую поддержку».

Глава оборонного ведомства России также назвал Беларусь — главным союзником, ближайшим другом и стратегическим партнером. Шойгу заключил, что Союзное государство сегодня вынуждено сотрудничать «в условиях беспрецедентного давления западных стран».