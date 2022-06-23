В Мексике в ДТП погибли два актера, снимавшиеся в сериале Netflix

Фургон, в котором они ехали с другими коллегами, перевернулся на трассе. Из-за трагедии съемки нового сериала «Избранный» приостановлены.

Netflix выступил с официальным заявлением после аварии фургона со смертельным исходом. В ДТП погибли два актера, занятые вновом сериале «Избранный».

«Мы глубоко опечалены трагическим происшествием, унесшим жизни Рэя Гардуньо и Хуана Франсиско Гонсалеса», — заявил представитель Netflix Entertainment Weekly.

Согласно сообщениям, Гардуньо и Гонсалес погибли на прошлой неделе после того, как фургон, в котором находились несколько актеров и съемочная группа «Избранного», разбился и перевернулся на пустынной дороге недалеко от Санта-Росалия-Лорето. В аварии пострадали еще шесть человек.

Netflix производил сериал, первоначально называвшийся «Американский Иисус», вместе с независимой продюсерской компанией Redrum.

Съемки «Избранного» начались в Мексике в апреле. Согласно оригинальному логлайну, сериал рассказывает о «двенадцатилетнем мальчике, который внезапно обнаруживает, что он вернулся как Иисус Христос. Он может превратить воду в вино, заставить калеку ходить и, может быть, даже воскресить мертвого! Как он справится с судьбой возглавить мир в конфликте, который формировался тысячи лет?»

Производство сериала уже приостановлено из-за трагедии.