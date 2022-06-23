За три первые месяца 2022 года товарооборот России со странами БРИКС увеличился на 38%

Президент Владимир Путин заявил, что Россия укрепит и расширит экономическое сотрудничество с теми правительствами, которые не присоединились к санкциям ЕС.

Одним из таких образований является группа БРИКС, объединяющая развивающиеся страны — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику.

"Россия готова и дальше развивать многостороннее сотрудничество с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР , продвигать глобальную роль стран БРИКС", — заявил президент Владимир Путин в четверг на онлайн-встрече их лидеров.

Президент России также оценил, что эти страны могли бы совместно "содействовать глобальной стабильности".

"Только на основе честного и взаимовыгодного сотрудничества можно искать выход из кризисной ситуации, сложившейся в мировой экономике из-за необдуманных и корыстных действий отдельных стран", - сказал он.

Он также отметил, что отношения с Китаем в настоящее время являются лучшими в истории. Президент также высоко оценил стратегическое партнерство с Китаем, направленное на противодействие влиянию США.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, раскритиковал "злоупотребление" международными санкциями. Он призвал Бразилию, Россию, Индию и Южную Африку "взять на себя ответственность за свою экономическую мощь" и сказал, что страны БРИКС должны создать "действительно многонациональную международную систему, основанную на Организации Объединенных Наций".

"Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и блокировать конфронтацию, а также противостоять односторонним санкциям и злоупотреблениям ими", — сказал Си.

Как отмечает Reuters, экономика Китая на сегодняшний день является крупнейшей в группе стран БРИКС. Пекин лидирует с более чем 70%. Совокупная экономическая мощь группы составляет 27,5 трлн долларов.

После начала российской спецоперации в Украине США, Великобритания, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении российских компаний и организаций, а США и ЕС запретили импорт российской нефти.

Путин сказал, что таким образом Россия перенаправляет свои торговые потоки в страны БРИКС и других международных партнеров, которых он назвал "заслуживающими доверия".

В результате, как сообщил Путин, товарооборот с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР увеличился на 38% в течение первых трех месяцев года.

После ухода западных импортеров Китай и Индия стали покупать российскую нефть по сниженным ценам, а доходы России от экспорта нефти в мае выросли на 11%.