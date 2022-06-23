ЛНР: Солдаты ВСУ сотнями сдаются в плен под Лисичанском
В ЛНР сообщили о сдаче в плен огромного количества бойцов украинской армии.
Российское авторитетное издание "Известия" со ссылкой на информационное агентство РИА Новости сообщает сводки с боев за Донбасс.
По заявлению представителя народной милиции так называемой Луганской народной республики, солдаты Вооруженных сил Украины массово сдаются в плен.
Андрей Марченко отмечает, что это происходит, в частности, под Северодонецком и Лисичанском.
"Украинские военные массово сдаются в плен российским военнослужащим по всей линии фронта под Лисичанском и Северодонецком в ЛНР. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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