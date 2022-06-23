Lufthansa вынуждена отменить почти 3000 рейсов в разгар сезона из-за нехватки персонала

Нехватка персонала вынуждает Lufthansa отменять дальнейшие рейсы. И это в разгар курортного сезона.

В середине периода летних каникул Lufthansa отменяет еще более 2000 рейсов в своих центрах во Франкфурте и Мюнхене из-за нехватки персонала. Две недели назад она объявила, что отменит 900 рейсов по пятницам и выходным в июле.

«Компания выведет из системы еще 2200 из 80 000 рейсов в хабах во Франкфурте и Мюнхене, а также в другие будние дни, которые до сих пор были меньше затронуты», — говорится в сообщении Lufthansa.

«Отмены затрагивают, в частности, внутренние немецкие и внутриевропейские рейсы, но не классические направления отдыха, которые хорошо используются в курортный сезон. Время полета также может измениться», - уточнили в Bild.

«Забастовки, погодные явления и, в частности, повышенный уровень заболеваемости коронавирусом теперь создают дополнительную нагрузку на систему», — объяснила Lufthansa свое решение, - «В последние несколько дней наши экипажи сообщали о краткосрочных заболеваниях». По этим причинам авиакомпаниям по всей Европе придется отменить дальнейшие рейсы.

Все эти шаги — неизбежная мера, «с помощью которой авиакомпания хочет обеспечить большую стабильность расписания полетов в течение всего лета», — добавили в Lufthansa. Службы наземного обслуживания в аэропортах также страдают от нехватки персонала.