Дачники рассказали, как йод лечит герань

Герань – одно из самых популярных комнатных растений в нашей стране. Ее любят за неприхотливость и простоту в уходе, на лето многие садоводы высаживают цветок у себя в саду, и он прекрасно там себя чувствует.

Для того чтобы понять, требуется ли вашей герани подкормка, внимательно осмотрите растение.

Внешние признаки:

лист растения имеет бледную окраску;

растение увядает, и листья «смотрят» вниз;

стебель тонкий и хрупкий;

растение сбрасывает цветоносы.

Обратите внимание и на состояние почвы. Если она жирная – тогда следует её разбавить песком или другим, менее плотным грунтом.

Пусть герань и требует тщательного ухода, но отличное цветение и хорошее настроение ей могут обеспечить регулярные подкормки, постоянный температурный режим и хорошее освещение.

Помимо этого, регулярность подкормок зависят и от времени года. Так, весной, когда природа оживает после долгих зимних дней, скудных на солнечные лучи и тепло, надо помочь растению прийти в себя.

В этот период процедуру следует проводить два раза в месяц. Летом и осенью сократите число подкормок в два раза. Некоторые садоводы вообще прекращают подкормки. Зимой растение отдыхает и требует только регулярного полива и рыхления почвы.

Помните, что подкормку производят только на влажную почву. В противном случае корневая система от высокой концентрации питательных веществ может получит ожоги.

Капелька йода – здоровье на годы:

Готовим раствор – 1 каплю спиртового аптечного йода разводим в 1 л воды. Вода должна быть комнатной температуры, обязательно отстоянная или дождевая.

Часто садоводы и огородники используют для полива комнатных растений воду, полученную от таяния снега. Она считается более полезной и достаточно мягкой. Полученный раствор хорошо перемешать и сразу использовать.

Под один куст требуется 50 мл такой подкормки. Поливать следует не под корень, а по краям вазона. В этом случае почва станет обогащаться полезными веществами, и корни цветка будут в безопасности.

Перед подкормкой растение следует подготовить.

герань обильно полить;

почву тщательно разрыхлить;

убрать сухие цветоносы;

обрезать старые листья.

Для усиления эффекта в приготовленный раствор (1 капля йода на 1 л воды) можно добавить и 1 мл перекиси водорода. Всё тщательно перемешать и сразу поливать. Свежеприготовленный раствор надо использовать сразу, чтобы полезные вещества йода и перекиси не потеряли своих свойств.

Внимательно следите за тем, чтобы раствор не попал на листья. В этом случае листву надо сразу протереть мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем. Зелень может получить ожог и начать вянуть. А каждый зеленый лист – это дополнительное естественное питание для растения.

Регулярно подкармливайте растение таким видом подкормок, и герань будет долго радовать вас красивым пышным цветением и здоровой зеленью.

Если вода с йодом осталась, подкормите другие растения. Но ни в коем случае не оставляйте для следующего раза. Пусть раствор будет свежим и более полезным.