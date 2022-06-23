Дачники рассказали, как йод лечит герань
Герань – одно из самых популярных комнатных растений в нашей стране. Ее любят за неприхотливость и простоту в уходе, на лето многие садоводы высаживают цветок у себя в саду, и он прекрасно там себя чувствует.
Для того чтобы понять, требуется ли вашей герани подкормка, внимательно осмотрите растение.
Внешние признаки:
лист растения имеет бледную окраску;
растение увядает, и листья «смотрят» вниз;
стебель тонкий и хрупкий;
растение сбрасывает цветоносы.
Обратите внимание и на состояние почвы. Если она жирная – тогда следует её разбавить песком или другим, менее плотным грунтом.
Пусть герань и требует тщательного ухода, но отличное цветение и хорошее настроение ей могут обеспечить регулярные подкормки, постоянный температурный режим и хорошее освещение.
Помимо этого, регулярность подкормок зависят и от времени года. Так, весной, когда природа оживает после долгих зимних дней, скудных на солнечные лучи и тепло, надо помочь растению прийти в себя.
В этот период процедуру следует проводить два раза в месяц. Летом и осенью сократите число подкормок в два раза. Некоторые садоводы вообще прекращают подкормки. Зимой растение отдыхает и требует только регулярного полива и рыхления почвы.
Помните, что подкормку производят только на влажную почву. В противном случае корневая система от высокой концентрации питательных веществ может получит ожоги.
Капелька йода – здоровье на годы:
Готовим раствор – 1 каплю спиртового аптечного йода разводим в 1 л воды. Вода должна быть комнатной температуры, обязательно отстоянная или дождевая.
Часто садоводы и огородники используют для полива комнатных растений воду, полученную от таяния снега. Она считается более полезной и достаточно мягкой. Полученный раствор хорошо перемешать и сразу использовать.
Под один куст требуется 50 мл такой подкормки. Поливать следует не под корень, а по краям вазона. В этом случае почва станет обогащаться полезными веществами, и корни цветка будут в безопасности.
Перед подкормкой растение следует подготовить.
герань обильно полить;
почву тщательно разрыхлить;
убрать сухие цветоносы;
обрезать старые листья.
Для усиления эффекта в приготовленный раствор (1 капля йода на 1 л воды) можно добавить и 1 мл перекиси водорода. Всё тщательно перемешать и сразу поливать. Свежеприготовленный раствор надо использовать сразу, чтобы полезные вещества йода и перекиси не потеряли своих свойств.
Внимательно следите за тем, чтобы раствор не попал на листья. В этом случае листву надо сразу протереть мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем. Зелень может получить ожог и начать вянуть. А каждый зеленый лист – это дополнительное естественное питание для растения.
Регулярно подкармливайте растение таким видом подкормок, и герань будет долго радовать вас красивым пышным цветением и здоровой зеленью.
Если вода с йодом осталась, подкормите другие растения. Но ни в коем случае не оставляйте для следующего раза. Пусть раствор будет свежим и более полезным.
Опубликовано: Ангелина Крент
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