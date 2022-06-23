Огородники рассказали о пользе дёгтя в огороде и саду

Большинство дачников, выращивающих продовольствие на своих участках, стремятся к тому, чтобы урожай был экологически чистым, потому используют химические удобрения и пестициды по минимуму.

Для того чтобы заменить химикаты, специалисты все чаще рекомендуют использовать натуральные продукты. В результате березовый деготь широко используется на приусадебных участках. Он может оказать большую помощь в выращивании экологически чистых овощей и фруктов.

Польза от использования дегтя на дачных участках:

Березовый деготь, который можно приобрести в аптеках, имеет сильный запах, неприятный не только для человека, но и для насекомых. Это мощный репеллент (вещество, отпугивающее вредных насекомых). Считается, что если регулярно обрабатывать посадки раствором дегтя, то можно эффективно защитить их от вредителей.

Для раствора нужно использовать обычную воду, но нельзя полностью разбавлять деготь в жидкости. Она диффундирует на поверхность маслянистой пленкой, и использование такой эмульсии неудобно.

Поэтому перед тем как разводить материал в воде, рекомендуется перемешать его с хозяйственным мылом без добавок.

Дегтярный раствор можно эффективно использовать для различных овощных культур:

Он отлично оберегает картофель от нашествия колорадского жука и проволочника. Добавьте 1 столовую ложку вещества на 1 ведро воды и смочите в ней все клубни перед посадкой. Можно залить каждую лунку этим составом. Последующая регулярная обработка верхушки раствором также отпугнет насекомых на картофельном поле.

Чтобы уберечь посевы земляники от вредителей, рекомендуется весной, еще до появления почек, поливать растение раствором дегтя, разведенным в концентрации 20 г вещества на 1 бочку воды.

Лук и чеснок не поражаются насекомыми, если еще до посадки в землю семена замочить в растворе дегтя на 2 часа (взять 10 г дегтя на 1 л воды). Если полив провести 2-3 раза (отдых 10-15 дней, 20 г достаточно на 1 ведро воды), когда насекомые откладывают яйца, можно побороть луковых мух на грядках.

Капусту можно защитить от мух раствором дегтя (10 г на ведро воды). Овощ следует поливать несколько раз за сезон этим составом. Обработка начинается с момента высадки рассады.

Таким же раствором можно защитить посадки свеклы и моркови от насекомых.

При использовании дегтярного водного экстракта (2 столовые ложки на каждые 10 литров) до и после цветения, вы также можете защитить их от насекомых.