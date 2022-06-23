Огородники рассказали, как зола защищает капусту от болезней
Не стоит вывозить с участка срезанные ветки и спиленные старые стволы деревьев – гораздо полезнее сжечь их (обязательно применяя правила пожарной безопасности) и использовать золу как ценный источник калия и различных микроэлементов.
Я использую золу из-за внушительного списка положительных качеств, полезных не только для капусты, но и для многих других огородных культур:
безопасность для человека, животных и окружающей среды;
экологичность, отсутствие вредных отходов;
доступность и разумная цена;
простота применения — легкие рецепты удобрений;
применение на любой стадии вегетации;
наличие основных полезных элементов;
универсальность.
Однако следует учитывать и негативные моменты:
мягкое воздействие, средство значительно проигрывает магазинным удобрениям;
неправильное хранение приведет к снижению уровня калия;
не подходит для щелочных грунтов.
Для капусты я обычно применяю пепел лиственных пород — тополя, березы, дуба.
Способы применения:
Зола хороша тем, что ее можно применять абсолютно в любой форме, нужной огороднику.
Сухой просеянный порошок:
опудривание листьев и стеблей для защиты от мелких насекомых — тли, мухи капустной, блошки крестоцветной (для стойкости нанесения я заранее опрыскиваю ботву водой);
присыпание грунта и углубление рыхлением — как правило, такую подкормку вносят перед высадкой рассады для защиты от слизней и мошек;
глубокое заделывание в почву — в период осеннего перекапывания грядок.
Зольным раствором я провожу прикорневой полив. Для приготовления нужной консистенции в 10-литровое ведро с водой добавляю 300 гр измельченного и очищенного древесного пепла. После интенсивного размешивания проливаю грядки у самой земли, расходуя около 1 л на каждый капустный куст.
Зольный настой готовится по схожему рецепту, однако затрачиваемое время увеличивается до нескольких суток. 400 гр просеянной золы заливаю кипящей водой (10 л), размешиваю и плотно закрываю. 3 — 4 дня удобрение настаивается в теплом затененном месте, после чего процеживается и используется для полива.
Для большего эффекта я добавляю к жидкости 15 гр измельченного мыла.
Зола не только мягко защищает капусту от вредителей и болезней, но и стимулирует рост отстающих растений, подпитывая их нужными минералами и полезными веществами. При этом она безопасна и для растения, и для человека.
Опубликовано: Ангелина Крент
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