Огородники рассказали, как зола защищает капусту от болезней

Не стоит вывозить с участка срезанные ветки и спиленные старые стволы деревьев – гораздо полезнее сжечь их (обязательно применяя правила пожарной безопасности) и использовать золу как ценный источник калия и различных микроэлементов.

Я использую золу из-за внушительного списка положительных качеств, полезных не только для капусты, но и для многих других огородных культур:

безопасность для человека, животных и окружающей среды;

экологичность, отсутствие вредных отходов;

доступность и разумная цена;

простота применения — легкие рецепты удобрений;

применение на любой стадии вегетации;

наличие основных полезных элементов;

универсальность.

Однако следует учитывать и негативные моменты:

мягкое воздействие, средство значительно проигрывает магазинным удобрениям;

неправильное хранение приведет к снижению уровня калия;

не подходит для щелочных грунтов.

Для капусты я обычно применяю пепел лиственных пород — тополя, березы, дуба.

Способы применения:

Зола хороша тем, что ее можно применять абсолютно в любой форме, нужной огороднику.

Сухой просеянный порошок:

опудривание листьев и стеблей для защиты от мелких насекомых — тли, мухи капустной, блошки крестоцветной (для стойкости нанесения я заранее опрыскиваю ботву водой);

присыпание грунта и углубление рыхлением — как правило, такую подкормку вносят перед высадкой рассады для защиты от слизней и мошек;

глубокое заделывание в почву — в период осеннего перекапывания грядок.

Зольным раствором я провожу прикорневой полив. Для приготовления нужной консистенции в 10-литровое ведро с водой добавляю 300 гр измельченного и очищенного древесного пепла. После интенсивного размешивания проливаю грядки у самой земли, расходуя около 1 л на каждый капустный куст.

Зольный настой готовится по схожему рецепту, однако затрачиваемое время увеличивается до нескольких суток. 400 гр просеянной золы заливаю кипящей водой (10 л), размешиваю и плотно закрываю. 3 — 4 дня удобрение настаивается в теплом затененном месте, после чего процеживается и используется для полива.

Для большего эффекта я добавляю к жидкости 15 гр измельченного мыла.

Зола не только мягко защищает капусту от вредителей и болезней, но и стимулирует рост отстающих растений, подпитывая их нужными минералами и полезными веществами. При этом она безопасна и для растения, и для человека.