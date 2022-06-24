Зеленский пообещал прекратить обстрелы российских земель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут обстреливать земли РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поставки американских систем залпового огня HIMARS для ВСУ.

По словам украинского лидера, Вооруженные силы страны не будут обстреливать территорию Российской Федерации.

Зеленский заявил, что украинцы - не террористы и не станут наносить удары по мирному населению.

Также он добавил, что поставленные в Украину дальнобойные системы нужны лишь для обороны.