Зеленский пообещал прекратить обстрелы российских земель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут обстреливать земли РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поставки американских систем залпового огня HIMARS для ВСУ.
По словам украинского лидера, Вооруженные силы страны не будут обстреливать территорию Российской Федерации.
Зеленский заявил, что украинцы - не террористы и не станут наносить удары по мирному населению.
Также он добавил, что поставленные в Украину дальнобойные системы нужны лишь для обороны.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола