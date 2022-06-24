Опытные хозяйки рассказали, как ухаживать за антуриумом
Антуриум – загадочный цветок с ярким цветущим покрывалом и початком. Имеет кожистые листья сердцевидной или ланцетовидной формы, стебли с воздушными корнями.
Антуриум относится к ароидным растениям, радует своим длительным цветением до полугода, яркими листьями, необычностью своего вида.
Все ароидные слегка ядовиты. Не рекомендуется держать в детских учреждениях. При содержании в домашних условиях следить, чтобы они был недосягаемы для детей и домашних животных. При пересадке соблюдать осторожность, при попадании сока на кожу смывать теплой водой с мылом.
Пересадка:
Нужно правильно подобрать для него горшок. В широкой емкости антуриум не будет цвести, станут разрастаться только корни. Цветок любит тесноту. Листья в широких горшках плохо растут и остаются редкими. Надо выбрать горшок удлиненный, тогда корни найдут себе подходящее место, и листья покроются здоровой листвой.
Необходимо регулярно пересаживать цветок. Не стоит трогать стебли с мощными корнями. Отсаживайте молодые растения не поодиночке. Каждый стебель выпускает по 3-5 цветков, а несколько штук образуют настоящий цветник. Молодым побегам потребуется около 2 лет, чтобы подготовиться к цветению.
Нужна смесь с торфом и древесным углем. Антуриум сажают в почву до первых листьев, чтобы внешние корневые побеги погрузились в грунт. Земля не должна доходить до края горшка на 2 см. После пересадки нужно хорошо полить водой. Это уплотнит землю и успокоит цветок после пережитого стресса.
Советы по уходу:
Если растение подкармливать удобрениями, пересаживать и поливать, то красивые бутоны будут радовать вас на протяжении полугода. Растение любит полутень. Если оно стоит на солнечной стороне, то лучи солнца могут его обжечь.
Особенно в пору цветения нужно беречь его от избыточного света. Перестановку не стоит проводить чаще, чем 2 раза в год. Зимой цветам не хватает света, они нуждаются в 12-часовом освещении, поэтому надо ставить для них фитолампу.
Температура:
Цветок плохо переносит и холод, и сильную жару, боится сквозняков. Оптимальная температура для него составляет +20 градусов. Это теплолюбивое растение, при понижении ее до 5 градусов, начинает желтеть.
При этом цветение и рост прекращаются. При более низкой температуре экзотический цветок погибает. По статистике около 90 % случаев гибели всех домашних антуриумов происходят из-за того, что их заливают. Воду, вытекшую в поддон, сразу же сливайте, чтобы она не застаивалась.
Полив:
Воду для полива нужно отстаивать. Поливают несколько раз в неделю, почва должна быть постоянно увлажненной. Зимой поливать реже. Проверить влажность почвы легко — надо провести пальцем по верхнему слою почвы, если земля прилипает, значит она достаточно влажная.
Надо следить за тем, чтобы не залить грунт. Иначе корни начнуть гнить, и антуриум погибнет.
Растение нужно опрыскивать из пульверизатора. Горшок ставят в ванну и поливают из лейки с рассеивателем отстоянной или дождевой водой.
Подкормка:
подкармливать цветы, которые укоренились;
не удобрять цветы, которые поражены вредителями;
вносить комплексные смеси для цветущих растений в жидком виде;
подкармливать с апреля по август.
Чтобы не допустить ожога корня, его перед внесением питательных добавок нужно обильно полить.
Антуриум — удивительный и красивый цветок. Бутоны смотрятся так, будто сделаны из пластика. Он требует к себе много ухода и внимания. Не забывайте, что это — ядовитый цветок. Следите за тем, чтобы маленькие дети не пробовали его на вкус. Делитесь своими секретами ухода за экзотически красавцев.
Опубликовано: Ангелина Крент
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